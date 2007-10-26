Суд Киева обязал Минздрав закупить сомнительные лекарства

Хозяйственный суд Киева обязал Министерство здравоохранения заключить договор с ЗАО Ганза на поставку индийских препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.

Эти препараты отсутствуют в списке лекарств, которые прошли контроль Всемирной организации здравоохранения, но уже закуплены дистрибутором.

Для лечения ВИЧ/СПИДа применяется антиретровирусная терапия. В связи с ростом заболеваемости в мире разрешено использовать не только оригинальные патентованные препараты, но и так называемые "генерики" - их более дешевые копии, не имеющие патента. ВОЗ бесплатно осуществляет так называемую "преквалификацию", то есть контроль качества генерических препаратов.

Заместитель директора фармацевтической компании Ганза Вадим Васильчук предоставил копию решения Хозяйственного суда Киева от 26 сентября, согласно которому Министерство здравоохранения обязано заключить договор с Ганзой. По словам гендиректора компании Петра Багрия, препараты у индийских производителей уже закуплены.

Тендер на закупку антиретровирусных препаратов был объявлен 2 апреля. Торги проходили в два этапа, причем на второй этап предыдущего поставщика - ООО Людмила Фарм (дистрибутор американской компании Эбботт) - не пригласили. 27 июня Минздрав сообщил ЗАО Ганза (дистрибутору индийских компаний Гетеро Драгс и Ципла) о победе в тендере. Однако после обращения компании Людмила Фарм в суд на заседании постоянного тендерного комитета министерства 16 июля торги были признаны несостоявшимися. Ганза оспорила это решение в суде.

Информация о закупке Минздравом препаратов антиретровирусной терапии, не прошедших преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлый четверг привела под стены министерства членов общественной организации Сеть людей, живущих с ВИЧ. Митингующие утверждали, что в результате приема индийских препаратов постоянно чувствуют тошноту и им "только хуже".

Директор Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак тогда заявил, что действующая национальная система регистрации лекарственных средств позволяет допускать на украинский рынок препараты, не прошедшие преквалификацию, которая, по его словам, необходима лишь "для неразвитых стран".

censor.net.ua