Нужна ли медицина украинскому селу?

Сколько уже было сказано слов, проведено совещаний и конференций по поводу вымиранию украинского села?! Только ситуация от этого не становится лучше. Не помогают здесь ни президентские указы, ни решения правительства, ни стенания депутатов различных уровней. Вот и совсем недавно был обнародован очередной циркуляр нашего правительства. Своим постановлением (№1158 от 19.09.2007 г.) Кабинет Министров утвердил «Государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 года».

Озабоченность государственных мужей ситуацией в сельской местности понятна: деградация и вымирание сельского населения достигла таких критических величин, что это стало нести реальную угрозу продовольственной безопасности страны. Специалисты отмечают, что уровень потребления в Украине основных продуктов питания на душу населения сохраняется значительно ниже не только рациональных, но и минимальных норм.

Практически все эксперты в один голос утверждают, что стоимость труда селянина обесценена до крайности, а отсюда и другие производные острейшие проблемы села: бедность и отсутствие мотивации к труду, безработица и трудовая миграция, упадок социальной инфраструктуры и депопуляция населения.

Утвержденная государственная программа основной своей целью декларирует обеспечение жизнеспособности сельского хозяйства, его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, гарантирование продовольственной безопасности страны, сохранение селянства как носителя украинской идентичности, культуры и духовности. Нетрудно заметить, что оглашенные цели программы рассматривают человека, проживающего в сельской местности не как субъект, а как объект или элемент в общегосударственной экономической машине. Таким подходом пронизана и вся новая стратегическая программа «помощи селу», разместившаяся на многих десятках страниц текста. Как свидетельствует опыт прошлых лет, можно даже не сомневаться, что и в 2015 году обозначенные проблемы села останутся не менее актуальными, чем сегодня.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на седьмой пункт раздела государственной программы «Развитие социальной сферы села и сельских территорий», который рассматривает медицинское обслуживание селян. Общие фразы типа «улучшение демографической ситуации», «улучшение медицинской помощи», «обеспечение равного доступа», «повышение качества услуг» лишь свидетельствуют о том, что разработчики программы слишком далеки от сегодняшних реалий украинского села в целом, и, в частности, от проблем сельского здравоохранения. Чиновники все никак не решат, как же строить сельскую медицину, призывают селян еще немного подождать. А ждать-то уже нет времени.

В Украине свыше 9300 сел, где живет 13 млн. человек, не имеют фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и аптечных пунктов. В ряде проведенных исследований специалисты утверждают, что 65 % смертей на селе не являются обязательными, т.е. людей можно было бы спасти, окажись вовремя профессиональная медицинская помощь. Статистика свидетельствует, что население Украины ежегодно сокращается на 1,4%, и темпы депопуляции особенно велики на селе.

То, что проблемы украинского села ужасающи, известно всем. Понимание этого демонстрировали руководители разных ветвей власти. Президент Украины в сентябре 2002 г. подписал указ «О комплексных мероприятиях по улучшению медицинского обслуживания сельского населения на 2003-2005 годы». Летом 2006 г. Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию Государственной программы развития первичной медико-санитарной помощи на принципах семейной медицины на период до 2010 года, которая предполагала, что к 2010 г. удельный вес медицинских услуг сельскому населению от семейных врачей возрастет до 65-80%.

«Заботясь» о сельской медицине, чиновники потратили немало бумаги. Однако, когда в марте этого года президент В.Ющенко был на Сумщине, он сделал для себя неожиданный вывод: «Парадоксально, но именно сельская медицина, от уровня которой зависит здоровье громадной части украинцев, в тяжелом состоянии. 90% ФАПов не имеют необходимого оборудования, а медикаментами все 100% они обеспечены менее чем наполовину».

Что же делать? Можно ли сделать сельскую медицину доступной и качественной? Постараюсь поделиться собственными размышлениями по этому поводу. Считаю, что нельзя сделать серьезные преобразования в сфере оказания медицинской помощи сельскому населению без проведения системной реорганизации всей медицинской отрасли, без радикального изменения государственной социальной политики.

Очевидно, что существующая организация медицинской помощи, система управления и финансирования отраслью, сохранившиеся с советских времен, находятся в серьезном противоречии с новыми социально-экономическими реалиями современного села. Объективно государство не может выполнить своих декларативных обязательств относительно бесплатной медицинской помощи, записанных в Конституции Украины. Бремя содержания сельских медицинских учреждений оно сбросило на плечи местных громад, которым урезало права распоряжаться собственными ресурсами, оказывая сверху «подачки» по остаточному принципу.

После принятия Бюджетного кодекса Украины первичное звено системы здравоохранения было переведено на «голодный паек» местной власти. Сельские советы при существующей системе сбора налогов и распределения бюджетных средств оказались не способны содержать фельдшерско-акушерские пункты и сельские врачебные амбулатории. Передача медицины на полное содержание местных советов, в конечном итоге, привело к развалу и без того не слишком адекватной системы здравоохранения в стране. Надежды на то, что Закон о местном самоуправлении изменит ситуацию с медицинской помощью на местах, не оправдались.

Фактически, сельские медицинские учреждения стали заложниками несовершенной бюджетной системы и субъективного отношения со стороны руководства местного самоуправления. Порой можно было наблюдать картину, когда судьба сельского медицинского учреждения или его персонала определялась прихотью, собственными симпатиями сельского головы или чьими-то надуманными партийными интересами. Известны случаи, когда хорошие типовые помещения ФАПов местная власть «прихватизировала», и медпункты теперь ютятся в неприспособленных строениях. Нередко, в конце года, на фоне разрухи и нищеты в сельской медицине, в ряде сельсоветов остаются неиспользованные деньги на медикаменты или на неотложную помощь из-за отсутствия врача в селе. Эти средства так и не доходят до сельского здравоохранения.

Хронический дефицит медицинских кадров на селе стал уже притчей во языцех. Не желают выпускники медицинских вузов ехать в сельскую местность. Не помогают этому ни целевые приемы в медицинские учебные заведения, ни так называемые «государственные направления» специалистов на работу в село. Низкий уровень оснащенности медучреждений в сельских районах также не способствует закреплению специалистов. Неадекватная современной жизни зарплата молодого специалиста, отсутствие хоть как-то обустроенного жилья, - результат социальной государственной политики, которая обрекает село на вымирание, порождает его тотальную социально-духовную и физическую деградацию.

Нельзя поднять уровень сельской медицины без реальных реформ в отрасли в целом, без изменения в налоговой и бюджетной сферах, без проведения новой социальной политики на селе, без внедрения механизмов эффективного самоуправления административно-территориальных образований. Остановимся на направлениях реорганизации системы оказания медицинской помощи, реализация которых позитивно скажется и на сельском здравоохранении.

Во-первых, целесообразно сконцентрировать систему управления, разработки общей медицинской политики, распределения отраслевых ресурсов на уровне единого медицинского пространства региона (области, АРК).

Во-вторых, требуется перейти от моноканального (бюджетного) финансирования к многоканальному. При этом важно сформировать эффективные механизмы экономического регулирования (через развитие системы договорных отношений между медицинскими самостоятельно хозяйствующими субъектами и внутри них, формирование интегрированной системы оказания и финансирования медицинской помощи, организацию управленческого учета в медучреждениях и т.д.).

В-третьих, приоритетом трансформации отрасли должно стать смещение акцента в сторону развития внебольничной помощи на принципах общеврачебной (семейной) практики через осуществление структурной реорганизации стационарного сектора медицинской помощи.

В-четвертых, коренного пересмотра требует система медицинского образования, подготовки, распределения и повышения квалификации медицинских кадров. При этом следует ориентироваться на существующие стандарты медицинского образования (сестринский процесс, общеврачебная практика и т.д.).

В-пятых, пришло время перехода отрасли от экстенсивного типа развития на парадигму реализации интенсивных социальных медицинских технологий.

Осуществление этих направлений возможно лишь при желании и политической воли у властной элиты. Пока что ни того, ни другого за многие годы государственной независимости замечено не было. Остаются лишь благие намерения, горы чиновничьих бумаг-прожектов. А село стареет, деградирует, вымирает.

Не сильно помогут ни правительственные циркуляры, ни президентские указы, пока в стране не придет осознание того, что самое ценное в нашей жизни – это интересы и потребности обычного человека. Когда это произойдет, тогда и здравоохранение начнет менять свои приоритеты с отраслевых нужд, где ценится «работа койки», а не эффективно оказанная медицинская помощь, на решение реальных проблем больного человека. Когда же село будет рассматриваться не как объект реализации продовольственной программы или источник национальной культуры, а как сообщество граждан, чьи конституционные права не может защитить государство, чьи интересы и нужды игнорируются так называемой властной элитой?!? Пока эти и другие вопросы остаются без ответа. Долго ли?

Олег Перетяка

Луганская область