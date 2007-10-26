Янукович заинтересовался СПИДом и туберкулезом

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с советником по международным вопросам кандидата в Президенты США Хиллари КЛИНТОН, бывшим послом США в ООН Ричардом ХОЛБРУКОМ политическую ситуацию в Украине и актуальность борьбы с ВИЧ/СПИД.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча В.ЯНУКОВИЧА и Р.ХОЛБРУКА состоялась сегодня в Кабинете министров Украины.

«Мы высоко ценим работу, которую вы проводите в направлении борьбы с ВИЧ/СПИД. Это большой вклад в решение проблемы», - подчеркнул глава украинского правительства.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил роль Р.ХОЛБРУКА «в урегулировании очень непростых событий в Югославии» (Р.ХОЛБРУК был активным посредником в середине 90-х годов в вопросах боснийского мирного урегулирования - УНИАН).

Справка УНИАН. Р.ХОЛБРУК занимал должность посла США в ООН с 1999 по 2001 год. Он также является президентом и главным исполнительным директором Глобальной бизнес-коалиции по борьбе с ВИЧ/СПИД и инфекционными заболеваниями.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует введение новой должности специального координатора по программам борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ поручил рассмотреть возможность введения новой должности сегодня после встречи с бывшим послом США в ООН, президентом и главным исполнительным директором Бизнес-альянса по борьбе с ВИЧ/СПИД Ричардом ХОЛБРУКОМ.

В.ЯНУКОВИЧ и Р.ХОЛБРУК обсудили перспективы получения Украиной нового гранта Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией в размере 150 млн. долларов.

В пресс-службе Кабинета министров уточнили, что глава правительства и Р.ХОЛБРУК также обсудили план совместных действий для создания эффективной системы борьбы с ВИЧ/СПИД, которая предусматривает объединение усилий государственных и негосударственных организаций в этой сфере деятельности.