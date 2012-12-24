В Украине функционируют 3368 пунктов обогрева

По состоянию на 24 декабря в Украине работают 3368 пунктов обогрева. В частности, МЧС развернуло 342 таких пункты, местные органы власти – 3026.

Об этом сообщает Правительственный портал.

За последние сутки в пункты обратились более 2,5 тысяч человек. В целом с начала работы была оказана помощь 22 тыс. 486 чел. Чаще всего граждане обращаются за помощью в пункты обогрева в Крыму, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской областях. Также много граждан обращается за помощью в Луганской и Львовской областях.

Пункты обогрева работают круглосуточно. Здесь можно согреться, отдохнуть, выпить горячего чая и перекусить, получить первую медицинскую помощь. Часть пунктов стационарные – расположены в учебных, медицинских учреждениях, кафе; другие – разбиты в палатках возле остановок общественного транспорта, на автодорогах и др.