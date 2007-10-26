В Закарпатской области 29 человек заболели вирусным гепатитом «А»

В Закарпатской области в течение месяца 29 человек заболели вирусным гепатитом «А».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 25 октября в МЧС поступила информация о том, что с 1 по 24 октября в инфекционное отделение областной больницы с диагнозом вирусный гепатит “А” госпитализированы 29 человек из села Турьи Реметы Перечинского района, из которых 17 детей до 15 лет.

Предположительный фактор передачи возбудителя инфекции - водный, через колодцы.

Состояние здоровья пострадавших - легкой и средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.