В Закарпатской области 29 человек заболели вирусным гепатитом «А»
09:47, 26 октября 2007Страна
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Среди них 17 детей
В Закарпатской области в течение месяца 29 человек заболели вирусным гепатитом «А».
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 25 октября в МЧС поступила информация о том, что с 1 по 24 октября в инфекционное отделение областной больницы с диагнозом вирусный гепатит “А” госпитализированы 29 человек из села Турьи Реметы Перечинского района, из которых 17 детей до 15 лет.
Предположительный фактор передачи возбудителя инфекции - водный, через колодцы.
Состояние здоровья пострадавших - легкой и средней степени тяжести.
В очаге заболевания специалистами районной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
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