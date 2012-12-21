Детям-чернобыльцам обеспечили финансирование бесплатного питания

Министерство социальной политики Украины по требованию Генеральной прокуратуры перечислило главным управлениям труда и социальной защиты населения регионов 58,4 млн грн задолженности для осуществления компенсационных выплат на питание детей и дополнительно 12,3 млн грн - на проведение текущих выплат.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

В частности, в Генпрокуратуре объяснили, что во время проведенной прокурорской проверки были выявлены нарушения прав детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на своевременное получение их семьями компенсационных выплат на бесплатное питание.

"Министерством социальной политики Украины не обеспечено финансирование ежемесячной денежной помощи и компенсационных выплат на питание детей, которые не посещают детские дошкольные учебные заведения и не питаются в общеобразовательных школах", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, самая большая задолженность - почти 33 млн грн - из таких компенсационных выплат семьям с детьми образовалась в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где проживает более 220 тыс. детей этой категории.