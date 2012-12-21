Никакого «парада планет» 21 декабря - не существует

Психоз относительно «конца света» 21 декабря 2012 года с наукой не связан и «парада планет» в этот день тоже нет.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.

«Конечно, конец света когда-то будет», - сказал он и отметил, что конец света наступит через миллиарды лет, когда Солнце перестанет функционировать.

Другой причиной «конца света» могло бы стать падение на Землю крупного космического тела, сказал Я.Яцкив.

При этом он отметил, что до 2036 года такой угрозы нет. «А что будет в 2036-м – доживем – увидим, как будет двигаться астероид Апофис», - сказал он и предположил, что к тому времени человечество научиться менять орбиты астероидов, соответственно, и траекторию их движения.

«Научится ли человечество беречь планету от другого уничтожения мира - экологического, ядерного – это уже не астрономическая проблема», - отметил Я.Яцкив.

Кроме того, он сказал, что информация о «параде планет» 21 декабря не отвечает действительности. «Никакого парада планет сейчас, как такового, большого, не будет. Те парады планет, которые были, мы на себе никогда не ощущали», - сказал он, отметив, что единственное и окончательно не доказанное воздействие, которое имеет это явление, связано с движением тел Солнечной системы и солнечной активностью.

Явление, которое происходит сейчас, объяснил Я.Яцкив, - это «противостояние Юпитера». То есть, Земля и Юпитер находятся на одной линии. «Но никакого особого ощущения или эффекта на геосистемы это не будет иметь. И вся эта история с психозом по поводу конца света – это совсем из другой сферы: психологии, социологии, и к науке не имеет никакого отношения», - сказал он.

Как сообщалось, дату 21 декабря 2012 года некоторые считают днем так называемого конца света по прогнозам древних майя. Майя считали, что в этот день закончится цикл длинного счета Эры Пятого Солнца. На этой дате календарь обрывается, что дало пессимистам основания считать, будто древние майя таким образом предсказали конец света. Большая часть ученых заявляет, что ни о каком конце света в прогнозах майя речь не шла.