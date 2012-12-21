По каким дорогам в Украине нельзя проехать. Список

В Украине из-за снежных заносов усложнен проезд по автодорогам западных областей и Донецкой области, вместе с тем проезд автотранспорта по дорогам общего пользования Украины, включая горные перевалы, обеспечен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, в восточных районах Донецкой области на автомобильной дороге Т-13-02 КПП Танюшевка-Старобельск-Артемовск с 06.00 21 декабря движение транспорта возобновлено, но местами усложнен проезд на автомобильной дороге С-051733 Никиш-Рассыпное.

Местами ограничен проезд к отдельным населенным пунктам Винницкой области – самая сложная ситуация в Тывровском, Хмельнике и Немировском районах.

В Волынской области на районных и областных дорогах местами наблюдаются заносы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Гороховском, Локачинском, Рожищенском районах, где затруднен проезд к некоторым населенным пунктам.

Остается сложным, а на отдельных участках вообще нет проезда по местным дорогам на подъездах к отдельным населенным пунктам Ивано-Франковской области. Особенно сложная ситуация в Городенковском, Снятинском, Тлумачском и Коломыйском районах.

Нет проезда к ряду населенных пунктов в Демидовском, Здолбуновском, Млиновском, Острожском, Дубровицком районах Ривненской области.

По всей Тернопольской области усложнен проезд по местным дорогам районного значения и сложной остается ситуация в Борщевском, Кременецком районах.

Также трудно добраться к некоторым населенным пунктам Заставновского, Сокирянского, Кельменецкого, Хотинского районов Черновицкой области.

В Хмельницкой области усложнен проезд по дорогам местного значения к населенным пунктам в Каменец-Подольском, Дунаевецком, Новоушицком, Городокском, Хмельницком, Виньковецком, Волочисском, Старокостантиновском, Старосинявском, Деражнянском, Белогорском, Изяславском, Чемеровецком и Ярмолинецком районах.

В Житомирской области также усложнен проезд к ряду населенных пунктов, где продолжаются работы по расчистке снега, а в Одесской области местами наблюдаются снежные заносы на дорогах.

На автомобильных дорогах общего пользования в прошлые сутки работали 1590 единиц техники, в том числе 123 единицы - других предприятий и организаций.