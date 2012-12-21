Севастопольский пловец-марафонец совершил заплывы в Босфоре

Севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен книги рекордов Украины Олег Софяник совершил два заплыва в проливе Босфор (г.Стамбул, Турецкая Республика) - на 20 и 3 километра.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в г. Севастополе" Александр Синявский, 13 декабря О.Софяник проплыл 20 км в Босфоре от района Анадолуфенер до района Ускюдар. Спортсмен прошёл дистанцию за 5 часов 17 минут, стилем баттерфляй, при очень сильном попутном течении (15-18 км в час). Эту дистанцию вместе с севастопольским марафонцем прошёл также пловец из Черкасс Анатолий Вялец, который плыл вольным стилем, в гидрокостюме.

15 декабря О.Софяник совершил заплыв на 3 километра военно-грузинским стилем (со связанными руками и ногами) от Европейской части города до азиатской.

Как рассказал УНИАН журналист Роман Черненко, ранее также участвовавший вместе с Софяником в нескольких марафонских заплывах, на этой дистанции пловца также сопровождал и страховал А.Вялец. Спортсмены стартовали от набережной района Арнауткёй (Албанская деревня) в сопровождении катера, который нанял для сопровождения турецкий пловец и бизнесмен Айхан Касап. Через 1 час 57 минут, преодолев 3 километра (с учётом сноса течением), при температуре воды 15-16 градусов, пловцы финишировали у набережной Белербей (азиатская часть Стамбула).

Заплывы прошли при организационной поддержке "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в город Севастополе".

Справка УНИАН. Олег Софяник совершил уже более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых – через Южно-Китайское море (350 км). Переплывал также Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек вместе с журналистом Романом Черненко), пролив Дарданеллы, плавал из Турции в Кипр и обратно. Совершал марафонские заплывы на расстояние до 100 км вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время. Не признаёт плавательных бассейнов и тренируется круглый год в море.