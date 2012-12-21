В Украине обесточены из-за ненастья 93 населенных пункта

В Украине остаются обесточенными из-за ненастья 93 населенных пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

В частности, электроснабжение отсутствует в 83 н.п. Крыма, а также в 8 н.п. Киевской и 2 - Житомирской областей.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 5 единиц техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 7 передвижных электростанций.