Украинцы в рейтинге счастливых народов заняли 122 место
17:13, 20 декабря 2012Страна
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Из 148 стран мира
Украинцы в рейтинге счастливых народов занимают 122 место из 148 стран мира.
Такие данные приводит компания Gallup по результатам проведенного опроса.
Самыми счастливыми себя чувствуют граждане стран Латинской Америки - Панамы, Парагвая, Сальвадора и Венесуэлы.
Меньше всего позитивных эмоций испытывают жители Сингапура, Армении, Ирака, Сербии, Йемена, Грузии и Беларуси.
Компания Gallup проводила опрос среди жителей 148 стран. Респондентов спрашивали, чувствуют ли себя они счастливыми, уважаемыми и отдохнувшими, а также смеялись ли они или улыбались.
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