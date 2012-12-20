Азаров стал почетным профессором медуниверситета им.Богомольца

Прочил лекцию студентам

Премьер-министру Украины Николаю Азарову присвоили звание почетного профессора Национального медицинского университета имени Александра Богомольца. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий знак вручил Н.Азарову ректор вуза Виталий Москаленко. Как сообщал УНИАН, сегодня Н.Азаров прочил лекцию студентам Национального медицинского университета имени А.Богомольца.

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