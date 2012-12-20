В Украине завтра сохранится морозная погода, без существенных осадков, на юге – метели.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 21 декабря будет облачно с прояснениями. В южной части снег, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, ночью в Приазовье местами 25 м/с; температура ночью 5-10°, днем 3-8° мороза; в Крыму ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, на Южном побережье Крыма 2-5° тепла.

На остальной территории ночью без существенных осадков, днем в северных, центральных и большинстве западных областей небольшой снег; ветер восточный, 7-12 м/с, на востоке порывы 15-20 м/с; температура ночью 12-17° мороза, на Прикарпатье и Сумщине до 20° мороза, днем 8-13° мороза; в Закарпатье ночью 5-10°, днем 0-5° мороза. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 8-13° мороза.

В столице ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 9-11° мороза.