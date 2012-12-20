Где в Украине усложнено движение транспорта?

Из-за сложных погодных условий на отдельных участках автодорог государства усложнено движение транспортных средств, сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения, расчистки дорог от снега и предупреждения заторов в движении службами автомобильных дорог по согласованию с Госавтоинспекцией введено временное ограничение на следующих участках автомобильных дорог.

Донецкая область:

Т-05-07 Донецк - Харцизск - Амвросиевка - КПП «Успенка», км 70 - 75 (в районе г. Амвросиевка) – для всех видов транспорта; до ликвидации снежного заноса организован объезд этого участка через г. Амвросиевка;

Т-13-02 «КПП «Танюшевка» - Старобельск - Артемовск, км 163 - км. 164 в районе поселков Берестовое и Спорное для грузового транспорта;

Т-05-08 Донецк - Новоазовск - Седово, км 88 - км 89 усложнено движение автотранспорта, движение осуществляется по одной полосе. Работники ГАИ регулируют дорожное движение.

Волынская область:

Т-03-03 (Луцк-Радомышель-Демидовка на Дубно) с км 8 - 18 в направлении Ривненской области - для грузового транспорта;

Ивано-Франковская область:

Р-20 Снятин-Тязав км 0-27 – для всех видов транспорта;

Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев - Каменец-Подольский км 136-172 - для всех видов транспорта.

Луганская область:

Т 13-05 км 3-23 из г. Свердловска на КПП Должанский” через с. Бирюково - для всех видов транспорта

Т 13-02 145-151 из г. Лисичанска в направлении г. Артемовска Донецкой области - для всех видов транспорта

М-03 Киев-Харьков-Должанский км 853-856 (Свердловский район) нарядами ДПС осуществляется реверсное движение транспорта.

Хмельницкая область:

М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка, км 191 - 272 ограничен для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения;

Р-48 Каменец-Подольский – Сатанов – Войтовцы – Белогорье, км 0 – 159 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения;

Т-23-08 Гуков – Дунаевцы – Могилев-Подольский, км 0 – 109 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения;

Т-23-21 Ярмолинцы – Каменец-Подольский км 0 - 51 - для грузового транспорта, не оборудованного устройствами противоскольжения.

Тернопольская область:

Н-18 Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь км 82-85 – для всех видов транспорта;

Р-32 Кременец – Белая Церковь - Ржищев км 2-16 – для всех видов транспорта;

Т 09-03 Галич - Подгайцы - Теребовля - Сатанов км 55-58, 101-133 – для всех видов транспорта;

Т 20-02 Тернополь - Скалат - Жванец км 3-7, 81-90, 146-176 – для всех видов транспорта;

Т 20-06 Городище - Зарваница - Бучач км 38-40 – для всех видов транспорта;

Т 20-10 Збараж - Подволочиск км 0-11– для всех видов транспорта;

Т 20-13 Почаев - Зборов км 0-22– для всех видов транспорта;

Затруднен проезд на следующих участках дорог государственного значения:

М-12 Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка км 163-164;

М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече км 309-312;

Р-43 Тернополь (от М-19) – Лановцы (до Р-32) км 25-30.

Ривненская область:

Из-за снежных заносов затруднено, а в отдельных случаях ограничено движение транспорта на местных автомобильных дорогах в пределах Здолбуновского, Березновского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Костопольского, Корецкого, Млиновского, Острожского, Рокитновского и Ривненского районов.

Херсонская область:

О-220706 – Геническ-Стрелковое 1км – 1 км 600 – из-за разлива воды через проезжую часть из Азовского моря в Сивашский залив движение всех видов транспорта ограничено.