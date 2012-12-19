Киевской областной детской больнице подарили аппарат ИВЛ

Премьер-министр Украины Николай Азаров в г. Боярка посетил Киевскую областную детскую больницу и поздравил с днем Святого Николая маленьких пациентов.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, Н.Азаров сообщил, что две недели тому назад дети, которые лечатся в этой больнице, написали письма и пригласили его вместе отпраздновать этот день. Глава правительства с радостью согласился с таким предложением и приехал для того, чтобы пообщаться с детьми. Он вручил им сладости и подарил больнице инкубатор для новорожденных для искусственной вентиляции легких.

Дети в свою очередь поблагодарили Н.Азарова и подарили ему собственноручно изготовленные сувениры.

Премьер-министр также наведался к больному мальчику, неоднократному победителю отечественных и международных соревнований по танцам, который сейчас проходит лечение в Киевской областной детской больнице. Он пожелал ему скорейшего выздоровления и новых достижений.

Киевская областная детская больница оказывает медицинскую помощь как жителям Боярки, так и окружающих населенных пунктов. Ежегодно стационарное лечение здесь получают 12 тыс. детей, половина из которых сельские жители. Также на базе больницы работает выездная неонатальная бригада, которая оказывает помощь больным недоношенным детям в сельской местности.