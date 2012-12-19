Завтра на юге Украины ожидаются метели

Завтра в южной части Украины ожидаются сложные погодные условия: снег и мокрый снег, метели, порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с, местами 25-30 м/с, в Крыму мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Температура ночью 5-10°, днем 3-8° мороза, в Крыму на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, на Южном побережье днем 3-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцтентре.

На остальной территории сохранится холодная погода с температурой ночью 12-17°, на севере Левобережья до 20° мороза, днем 8-13° морозу; на Закарпатье ночью 3-8°, днем 0-5° мороза.

Без существенных осадков, лишь в центральных областях небольшой снег. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области в четверг сохранится холодная погода с температурой ночью 12-17°, днем 8-13° мороза. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

В Киеве завтра холодная погода с температурой ночью 14-16°, днем 9-11° мороза. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.