Более 450 военных помогают ликвидировать последствия ненастья

Более 450 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 55 единиц военной техники сегодня продолжают оказывать усиленную помощь в ликвидации последствий снегопадов почти по всей территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны.

В целом, с начала привлечения военнослужащих ВСУ к ликвидации последствий ухудшения погодных условий в 10 областях Украины армейскими силами и средствами обогрето и обеспечено питанием 830 человек, эвакуировано 450 гражданских автомобилей.

В частности, за минувшие сутки военнослужащие расчистили более 650 километров автомобильных дорог в зонах стихийного бедствия, эвакуировали около 30 гражданских автомобилей, обеспечили питанием 116 человек в 10 пунктах обогрева.

Вчера, 18 декабря, от Вооруженных сил Украины к ликвидации последствий ухудшения погодных условий на территории 10 областей привлекалось 264 военнослужащих, 63 единицы военной техники. В резерве находились 234 человека и 35 единиц техники.

Как сообщалось, силами ВСУ развернуто 10 пунктов обогрева населения: по четыре обустроены в населенных пунктах Ясиновка Бродовского района и Ожидов Буского района Львовской области. По одному пункту обогрева действуют в поселке Суходолы Бродовского района Львовской области и в городе Волочиск Хмельницкой области.

Кроме того, в населенных пунктах Броды и Ожидов развернуты пункты дозаправки техники.