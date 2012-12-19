Кабмин решил сделать выходными пятницы 3 и 10 мая

Кабинет министров принял решение о переносе рабочих дней с пятниц, 3 и 10 мая, на субботы, 18 мая и 1 июня, в связи с праздниками 1, 2 мая и 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего распоряжения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщила заместитель министра соцполитики Лидия Дроздова.

Таким образом, на майские праздники выходными будут 1-5 мая и 9-12 мая.