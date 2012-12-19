Зимние каникулы в Италии проведут 22 сироты из Полтавщины

Украино-итальянский фонд «Друзья Европы» пригласил 22 ребенка-сироты из Полтавской области провести зимние каникулы в Италии.

Как сообщили УНИАН в департаменте образования и науки Полтавской облгосадминистрации, в этот раз в Италию поедут воспитанники Полтавского и Градижского интернатов.

На совещании у губернатора Полтавской области Александра Удовиченка начальник департамента Владимир Мирошниченко сообщил, что «детей пригласила итальянская сторона, а областная служба по делам детей уже составила списки, и сейчас оформляет выезд детей.

Он отметил, что всего зимним отдыхом облгосадминистрация охватит 244 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в интернатах.

«Для этого мы используем загородный лагерь «Миргородский», куда поедут 178 детей и оздоровительный центр «Маяк», который посетят 66 детей», - добавил В.Мирошниченко.