В Украине остаются обесточенными 77 населенных пунктов
10:57, 19 декабря 2012Страна
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Из-за ненастья
В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 77 населенных пунктов в трех областях.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 63 населенных пункта, в Житомирской – 13, в Винницкой – 1.
К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 16 единиц техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций.
На протяжении 18 декабря бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Одесской областях.
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