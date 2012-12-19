В Украине остаются обесточенными 77 населенных пунктов

В Украине из-за ненастья остаются обесточенными 77 населенных пунктов в трех областях.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 63 населенных пункта, в Житомирской – 13, в Винницкой – 1.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 16 единиц техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций.

На протяжении 18 декабря бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Одесской областях.