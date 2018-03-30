5 дел, которые помогут пережить холода

Понимание того, что осень можно было использовать с толком, порой приходит поздновато. Но вот вам список из пяти типично осенних занятий, которые помогут стойко перенести межсезонье и улучшить качество жизни.

Первое: самое время начать процедуры по закаливанию

Скажете, осенью совсем не хочется думать о таких вещах, как закаливание? Что ж, зимой об этом думать вообще небезопасно для психики, а летом нам, как правило, не до того. Зато если сейчас собраться с духом, зимой мы сможем сказать себе спасибо за отсутствие ежемесячной простуды, да и холод будет переноситься куда легче.

Основное заблуждение, касающееся закаливания в том, что его считают процедурой садистского свойства. Дескать, берется с утра голый и беззащитный человек, вытряхивается из постели, ставится в ванную, на него выливается ведро ледяной воды, после чего раздается долгий нецензурный вопль – это и есть закаливание. Ничего подобного.

Нелишне напомнить, что в закаливании главное – постепенность: все начинается с горячих обтираний, затем идут воздушные ванны, после них – еще какой-то промежуточный этап. И только после завершения такой полномасштабной подготовки можно приступать к холодным обливаниям. Благо, при постепенном закаливании они совершенно не страшны.

Второе: выработать стратегию борьбы с лишним весом

Секрет зимнего перехода к одежде на пару размеров больше достаточно незатейлив. С понижением температуры "за бортом" нам требуется больше энергии на обогрев организма. А вместе с калориями мы получаем жиры и быстрые углеводы, которые не расходуем ни на какую физическую активность (куда ходить в такой холод и слякоть?). Поэтому надо выбрать систему обогрева организма, не наносящую ущерб фигуре. Для этих целей подойдут:

- горячие овощные супы и борщи;

- зеленый и красный чай без сахара (с точки зрения калорийности и пользы для организма это гораздо лучше, нежели кофе и глинтвейн);

- физическая активность. Фитнес-клубы давно уже начали распродажу годовых абонементов. Но если дело никак не дойдет до фитнеса, постарайтесь двигаться чуть больше, чем обычно. Пятнадцать минут в день отведите упражнениям "для сугреву", поднимайтесь пешком по лестнице и по эскалатору в метро. До тех пор, пока погода не будет располагать к прогулкам, это – единственная посильная форма физической активности.

- долгий сон. Ученые доказали, что недосып, тем более хронический, ведет к увеличению веса.

Третье: перейти на осенний уход за лицом

С наступлением холодов пришло время тряхнуть косметичкой и взглянуть по-новому на средства ухода за кожей. А именно – сместить акценты на питание и защиту. Осенне-зимняя косметика должна содержать больше жиров, чем летняя.

В такую шальную погоду мы стараемся пореже высовывать нос на улицу – а значит, нам явно не хватает кислорода. К тому же для осени характерны резкие перепады температуры. Это не может не отразиться на состоянии кожи: она начинает сохнуть, бледнеть и шелушиться. Частично помогут решить проблему защитные крема и витаминизированные маски, а справиться с кислородным голоданием – кислородные коктейли.

Осенью не рекомендуется использовать спиртосодержащие тоники и средства для снятия макияжа – они сушат и без того обезвоженную кожу. Также не стоит злоупотреблять скрабами и пилингами.

Четвертое: справиться с осенней хандрой

Про сезонные аффективные расстройства давно уже писано-переписано. Будем кратки: состояние неважное – все время хочется спать, есть, грустить от полной беспросветности и окукливаться где-нибудь в уголке, ожидая прихода лучших времен. По данным ВОЗ, каждый пятый житель нашей планеты осенью ощущает себя подобным образом. Это связано в основном с сокращением количества солнечного света и снижением синтеза серотонина. Пока дело не дошло до депрессии, мы можем взять этот процесс под контроль.

Во-первых, даешь искусственные источники освещения! Помогает: местное освещение в квартире (бра, торшеры, лампы, даже свечи); сон при включенном свете (утром это поможет быстрее прийти в себя).

Во-вторых, светотерапия – то есть, пребывание под специальной лампой. Ее с лихвой может заменить регулярное посещение солярия.

В-третьих, коричневый цвет, который никак не выходит из моды, осенью будет только усугублять мрачное состояние духа. Зато одежда и аксессуары в теплой красно- оранжевой гамме – наоборот, окажутся весьма духоподъемны.

Пятое: пойти чему-нибудь поучиться

И, наконец, последний способ отвлечься от того, что творится на улице – отправиться поучиться чему-нибудь или повысить имеющуюся квалификацию. Учиться можно как чему-нибудь жизненно важному: иностранному языку, вождению, бухгалтерскому учету, ораторскому искусству. А можно, удовольствия ради, освоить вещи, порядком оторванные от повседневности: оригами, ландшафтный дизайн или профессию сомелье.

Medportal.ru