Яичная скорлупа очень полезна детям

В древних лечебниках в составе многих целебных смесей вспоминаются как компоненты куриные яйца вместе со скорлупой или сама скорлупа. Венгерский врач Кромпехер и группа медиков и биологов заинтересовались полезными для здоровья свойствами скорлупы куриных яиц. Сверх 10-летних исследований обнаружили, что яичная скорлупа - идеальный источник кальция, который легко усваивается организмом.

Скорлупа куриных яиц, которая на 90% состоит из карбоната кальция, усваивается достаточно легко. К тому же она содержит все нужные для организма микроэлементы: медь, фтор, железо, марганец, молибден, фосфор, серу, цинк, кремний и другие - всего 27! Биохимический состав яичной скорлупы подобен составу костей и зубов человека, кроме того, она - прекрасное средство для выведения радионуклидов и может эффективно использоваться в ячейках радиоактивного заражения, потому что препятствует нагромождению в костном мозге стронция-90. Этого нельзя сказать о скорлупе утиных яиц, которая часто бывает инфицированная и для применения непригодна. Особенно полезна скорлупа куриных яиц маленьким детям, начиная от года, ведь в их организме процессы образования костной ткани проходят интенсивнее всего и нуждаются в бесперебойном поступлении кальция.

Методика применения скорлупы куриных яиц очень проста. Яйца предварительно моют теплой водой с мылом, хорошо ополаскивают. В большинстве случаев скорлупа не нуждается в специальной стерилизации. Готовя для маленьких детей, следует на 5 минут помещать ее в кипящую воду. Скорлупа от яиц, сваренных вкрутую, также активна, вместе с тем она полностью готова к использованию, пройдя стерилизацию в процессе варки. Дозирование - от 1,5 до 3 граммов ежедневно, в зависимости от возраста. Растирать на порошок скорлупу лучше в ступке: доказано, в случае использования кофемолки препарат теряет некоторые активные свойства. Есть лучше всего утром - с сыром или кашами. В аптеках западных стран порошок со скорлупы куриных яиц продается с 1970 года.