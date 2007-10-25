В Кременчуге запретили употреблять воду

Главный санитарный врач Кременчуга (Полтавская область) Виктор АКИМОВ подписал постановление о запрете употребления водопроводной воды в пищу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции.

"Анализы проб воды показали, что вместо допустимых по ГОСТу двух единиц по запаху вода, которая подается в краны кременчужан, имеет пять единиц. Кроме того, с утра было повышение показателей по аммиаку", - сказал В.АКИМОВ.

По его словам, причина ухудшения состояния воды - человеческий фактор. "Работники водоканала проводили ремонт водопровода диаметром 1200 мм. Потом его необходимо было тщательно промыть. Этого не было сделано. Эта вода с запахом была пущена в город", - сказал В.АКИМОВ.

СЭС планирует оштрафовать руководство КП "Кременчугский горводоканал" за допущенные нарушения.

"Контрольный анализ воды будет произведен", - сказал В.АКИМОВ.