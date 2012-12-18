Омбудман и ЮНИСЕФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты прав детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, целью этого соглашения является консолидация усилий, направленных на защиту прав детей в Украине, в частности - на возрастание в семейном окружении, здравоохранение и бесплатную медицинскую помощь и пр.

Стороны договорились о сотрудничестве в формате организации совместных мероприятий, встреч, семинаров, конференций, просветительских кампаний, разработки совместных предложений и рекомендаций относительно проектов законов, нормативно-правовых актов и ратификации международных договоров.

Глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Ю.Мокуо отметила, что соглашение активизирует сотрудничество между Уполномоченным ВР по правам человека и представительством.

«Мы давно уже плодотворно сотрудничаем с Омбудсманом Украины Валерией Лутковской, а формализация этих отношений дает новый импульс дальнейшей совместной деятельности в сфере защиты прав ребенка и реализации положений Конвенции о правах ребенка в Украине», - отметила Ю.Мокуо.