20 декабря на юге Украины - усложнение погодных условий

Синоптики предупреждают

19-20 декабря в южной части сложные погодные условия: усиление ветра 15-22 м/с, порывы 25-30 м/с, местами метели, гололед, 20 декабря местами сильный снег и мокрый снег. Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в акватории Черного и Азовского морей порывы ветра 25-30 м/с, высота волн в Азовском море 15-20 дм, в Черном - 30-50 дм, обледенение судов.

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