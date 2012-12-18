За сутки военные очистили более 900 км автодорог

В течение суток силами и средствами Вооруженных Сил Украины расчищено более 900 километров автомобильных дорог в зонах стихийного бедствия, эвакуировано около 420 гражданских автомобилей, обогрето и обеспечено питанием 714 человек в 10 пунктах обогрева.

Об этом сообщил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

В частности, во Львовской области расчищено 120 км, Черновицкой обл. – 30 км, Винницкой обл. – 215 км, Житомирской обл. – 25 км, Ривненской обл. – 68 км, Тернопольской обл. – 100 км, Волынской обл. – 29 км, Хмельницкой обл. – 311 км, Ивано-Франковской области – 22 км.

По состоянию на 10.00 18 декабря 2012 года 542 военнослужащих Вооруженных Сил и 101 единица военной техники продолжают оказывать усиленную помощь органам местных властей в ликвидации последствий резкого ухудшения погодных условий почти по всей территории Украины.

Развернуто 10 пунктов обогрева населения: по четыре обустроено в населенных пунктах Ясиновка Бродовского района и Ожидов Бусского района Львовской области. По одному пункту обогрева действует в поселке Суходолы Бродовского района Львовской области и в городе Волочиск Хмельницкой области.

Кроме того, в населенных пунктах Броды и Ожидов развернуты пункты дозаправки техники.