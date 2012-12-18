В Киеве собрали 33 тысячи долларов для детей-сирот

Во время празднования 15-летия Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине на благотворительном аукционе было собрано 33 тысячи долларов на помощь детям-сиротам, детям, живущим на улицах, и детям, лишенным родительской опеки.

Об этом УНИАН сообщили в ЮНИСЕФ, который совместно с Посольством Испании в Киеве и Forbes организовали благотворительное мероприятие для помощи детям.

В сообщении отмечается, что “благодаря собранным средствам, уязвимые дети будут иметь возможность заниматься футболом и другими видами спорта в рамках реабилитационной программы”. Проект реализуется ЮНИСЕФ в разных регионах Украины в партнерстве с местными общественными организациями.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо отметила, что “общество должно создать такие условия для детей, чтобы они могли реализовать свои стремления и таланты в полной мере”. “Мы должны объединиться и приложить совместные усилия, чтобы помочь каждому ребенку в Украине. ЮНИСЕФ призывает украинский бизнес и каждого человека инвестировать в будущее страны, помогая детям”, - добавила она.

Посол Испании в Украине Хосе Родригес Мояно сказал: «Было большим удовольствием организовать этот благотворительный праздник к 15-летию ЮНИСЕФ, потому что это помогло сделать счастливыми больше детей в Украине через программы ЮНИСЕФ».

По словам посла, национальная футбольная сборная Испании подарила футболку украинским детям к выигрышу финала Евро-2012 в Киеве, и почти все лоты аукциона были связаны с Испанией.

Среди лотов благотворительного аукциона были футболка испанской сборной с оригинальными подписями всех игроков сборной во время Евро-2012, эксклюзивное издание Библии с иллюстрациями Сальвадора Дали от Клуба семейного досуга, Испанская рождественская корзинка, украшение “Круг огня” от Carrera&Carrera и работы украинских художников.

ЮНИСЕФ работает в более 190 странах ради защиты и поддержки детей. В этом году ЮНИСЕФ в Украине празднует 15-летие своей деятельности. В Украине представительство ЮНИСЕФ было открыто в 1997 году после подписания Основного соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и ЮНИСЕФ.