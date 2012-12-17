В Севастополе произошел сброс нечистот в Черное море

В Севастополе в районе коммунального пляжа «Хрустальный» произошел сброс нечистот в акваторию Черного моря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе КП "Благоустройство", загрязнение было зафиксировано в воскресенье, 16 декабря, и первыми на происшествие отреагировали сотрудник КП «Благоустройство», обслуживающие данную территорию.

По информации заместителя директора предприятия Андрея Максимова, с целью выяснения источника загрязнения был направлен запрос в Азово-Черноморскую экологическую инспекцию и природоохранную прокуратуру.

Как добавили в пресс-службе, причиной потенциального сброса нечистот могла стать авария канализационной системы, однако представители КП «Севгорводоканал» утверждают, что ничего подобного не происходило.

Как добавили в пресс-службе, также есть вероятность, что чрезвычайное происшествие произошло по вине сотрудников расположенного неподалеку яхт-клуба. Однако, как заметили в пресс-службе, данная информация также пока что не подтверждена.