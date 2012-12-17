Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

По прогнозам Украинского гидрометцентра, на этой неделе в Украине сохранится морозная погода, существенных осадков не ожидается.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, об этом во время брифинга сообщил директор гидрометцентра Николай Кульбида.

«Существенных осадков не будет. Местами может идти небольшой или умеренный снег, в Крыму – с дождем. Будет наблюдаться усиление ветра на юге и в акватории Черного и Азовского морей до 16-22 м/с, а порой и до 28 м/с. Соответственно увеличится волнение. Температуры воздуха будем иметь те же: ночью до -13-18° С, на западе и юге до -8...-13° С», - сообщил Н.Кульбида.

По его словам, на протяжении 15-16 декабря максимальные осадки наблюдались на западе, в Винницкой и Волынской областях. В других регионах осадков фактически не было. Таким образом, на западе и в Винницкой области снежный покров достигает 10-22 см. Общая высота снежного покрова больше всего в западных, центральных и северных районах (35-53 см), на востоке – до 25 см.