В Украине обесточен 371 населенный пункт

В Украине по состоянию на 7.00 понедельника, 17 декабря, в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра и гололед) из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач остается обесточенным 371 населенный пункт в 11 областях.:

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 129 населенных пунктов, в Тернопольской – 48, в Ривненской – 24, в Житомирской – 46, в Черновицкой – 23, в Волынской – 7, в Ивано-Франковской – 15, во Львовской – 45, в Винницкой – 7, в Хмельницкой – 23, в Кировоградской - 4.

На протяжении 16 декабря аварийными бригадами облэнерго в Закарпатской, Винницкой, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях было восстановлено электроснабжение 224 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 245 человек личного состава и 51 единица техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечены 9 передвижных электростанций.