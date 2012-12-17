Запрет на курения в ресторанах не ущемляет прав курильщиков

Закон об ограничении мест для курения, запрещающий курить, в том числе кальян и электронные сигареты в ресторанах и барах, не ущемляет прав курильщиков и подтверждает, что Украина входит в число передовых стран мира.

Об этом УНИАН заявил юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Тарас Утиралов, комментируя вступление в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий»

«Законом, который полностью вступает в силу 16 декабря, не вводится новый запрет как таковой, но некоторые объекты, где ранее можно было курить в специально отведенных местах, переносятся в категорию мест, где курение запрещено полностью. Так, до нововведений было запрещено курить, кроме специально отведенных мест (то есть, по сути, разрешено курить в отведенных местах) в заведениях общественного питания, в помещениях государственных органов, в учреждениях культуры и в закрытых спортивных сооружениях. Теперь во всех этих местах запрещено курить полностью. Также теперь будет запрещено курить, кроме специально отведенных мест, в гостиницах, общежитиях, в аэропортах и вокзалах. Плюс все запреты на курение сигарет будут распространены и на электронные сигареты и кальяны», - отметил он.

Санкции по отношению к самим курильщикам, подчеркнул юрист, не изменены.

Как и ранее, их будет штрафовать милиция: за первое нарушение запрета - на 51-170 грн, за повторное в течение года - на 170-340 гривен.

Но самым ощутимым нововведением, по мнению юриста, окажется все же полный запрет на курение сигарет и кальянов внутри помещений ресторанов.

«На те рестораны, в которых будут курить или в которых просто будут расставлены пепельницы, Госпотребинспеция сможет налагать финансовую санкцию в размере от 1 до 10 тысяч гривен (при сохранении указанной ответственности самих курильщиков). Налагать санкции на субъекты хозяйствования проще и эффективнее, чем штрафовать самих курильщиков, поэтому конкретно этот запрет должен быть более реализуем, чем, например, запрет на курение на остановках», - отметил юрист.

Новые запреты, подчеркнул Т.Утиралов, не ущемляют права курильщиков.

«Согласно общепризнанному правовому принципу, права и свободы одного человека заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого. Иными словами, реализация прав и свобод одного человека (в данном случае – курильщика) не может препятствовать реализации прав другого (некурящего, который имеет право на здоровое окружение). Курильщики по-прежнему смогут курить там, где их курение не вредит здоровью окружающих. Кроме того, борьба с курением является общемировой тенденцией. Приятно, что Украина, с учетом описанных нововведений и недавних новых запретов на рекламу табака, в данном контексте не просто следует мировой практике, но состоит в числе передовых стран», - отметил юрист.