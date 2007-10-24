Полезные продукты для красивых волос

Здоровые, красивые волосы – мечта любой женщины. А знаете ли вы, что ваши волосы внимательно следят за тем, что вы едите и сразу же реагируют сухостью и ломкостью на нехватку в организме тех или иных витаминов и минералов? Первое, что нужно вашим волосам для роста – это белок. Весьма полезны для густой и блестящей шевелюры железо, цинк, фолиевая кислота, а также витамины группы В.

Полноценный белковый завтрак – лучший подарок, который вы можете сделать своим волосам, да и для организма в целом он будет весьма полезен. Итак, для красивых, блестящих и здоровых волос в свой рацион следует включить следующие продукты: Маложирный творог как источник кальция и белка. Творог уже готов к употреблению, а потому является прекрасным вариантом для завтрака. Коричневый рис как источник сложных углеводов и витаминов группы В.

Яйца как источник белка. Говядина как источник белка, железа и цинка. Красная рыба как источник витамина В12, очень нужного для хорошего роста волос, цинка и белка. И, как ни странно, свинина! Этот совершенно не диетический продукт тем не менее очень любят наши волосы, т.к. свинина содержит витамин В, цинк и протеин. Чтобы не навредить своей талии, готовьте свинину на гриле.

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