Младенцы погибают внезапной смертью

“Смерть в колыбели” – так называют внезапную смерть здорового ребенка во время сна. Врачи называют это явление синдромом внезапной детской смерти. Этой проблеме была посвящена национальная конференция, которая прошла сегодня в Киеве. Ее организовали Проект «Здоровье матери и ребенка» Института исследований и тренингов корпорации Джон Сноу, ТНК-ВР Украина и Министерство здравоохранения Украины, сообщает корреспондент УНИАН.

Внезапной смерти во время сна подвержены малыши от рождения до года. Трагедия может произойти в любом месте, где спит ребенок в колыбели, люльке, автокресле. Внезапной она называется потому, что никаких настораживающих симптомов, предвещающих трагедию, просто нет. Врачи выявили несколько факторов, которые могут привести к синдрому внезапной смерти – сон ребенка на животике, курение матери во время беременности, перегревание ребенка во время сна, неправильная одежда для сна, слишком мягкая поверхность, на которой спит ребенок. Медики утверждают, что также при искусственном вскармливании риск внезапной смерти значительно возрастает.

Чтобы снизить риск внезапной смерти нужно: