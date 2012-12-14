Как будут финансировать программы оздоровления чернобыльцев?

Чернобыльцы прогнозируют проблемы с финансированием программ по их оздоровлению с I полугодие 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал председатель Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев.

Он отметил, что раньше в программы оздоровления чернобыльцев были внесены изменения. «Вместо того, чтобы проводить какие-то конкурсы, тендеры, где очень высокая степень «откатов» - до 40% для участников, было предложено применить систему ваучеризации», - отметил Ю.Андреев.

Таким образом, пояснил он, с ваучером на среднюю стоимость путевки чернобылец должен был выбирать санаторий, в котором будет лечиться.

Однако, по словам Ю.Андреева, до сих пор не подготовлен ни один нормативный документ для определения средней стоимости путевки, на основе чего получать ваучер и как его применять в санаторных комплексах.

«Несмотря на то, что были поручения комитету Верховной Рады правительства Украины завершить всю эту работу до 15 ноября, до сих пор эта работа не проводится вообще», - сказал Ю.Андреев.

Кроме того, по его словам, неэффективно проходит работа комиссии по перерасчету заработной платы для участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

Также Ю.Андреев отметил, что для чернобыльских программ в бюджете на 2013 год предусмотрен рост финансирования на уровне 0,5%, хотя они рассчитывали на 5%.

По его словам, если в 2012 году общий объем финансирования всего комплекса чернобыльских программ составил 10,5 млрд грн, то на 2013 год они рассчитывали на увеличение финансирование еще на 60 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы» относительно свободного выбора гражданами, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, санаторно-курортного учреждения.

Законом предусмотрено, что лицам, отнесенным к 1-й категории, предоставляется внеочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок путём безналичного перечисления санаторно-курортным учреждениям, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или получению по их желанию денежной компенсации в размере средней стоимости путевки в Украине.

Лицам, отнесенным ко 2-й категории, гарантируется не внеочередное, а первоочередное ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками или путевками на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи.

В то же время лицам, отнесенным к 3-й категории, гарантируется первоочередное ежегодное обеспечение льготной санаторно-курортной путевкой или путевкой на отдых путем предоставления ежегодной денежной помощи для компенсации стоимости путевок путем безналичного перечисления санаторно-курортным учреждениям или учреждениям отдыха, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению или отдыху, или получению по их желанию денежной компенсации в размере 70% средней стоимости путевки в Украине.

Лицам, которые отнесены к 4-й категории, гарантируется первоочередное обеспечение такими путевками или получение по их желанию денежной компенсации в размере 50% средней стоимости путевки в Украине.