В каких областях погода еще больше ухудшится

Завтра днем в западных областях Украины, а 16-17 декабря и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в этих регионах ожидается снег, мокрый снег (на Закарпатье и в Одесской области с дождем); местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, метели; усиление ветра 15-20 м/с, на западе - до 24 м/с, на высокогорье Карпат - 30-35 м/с; ночью 16 декабря в Карпатах и на Закарпатье - очень сильные осадки.

Днем 15 декабря и на протяжении 16-17 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды: на реке Тиса на участке Деловое-Вилок и на ее притоках на 0,3-1,0 м; в нижнем течении рек Латорица и Стара - 0,5-1,5 м, Боржава - 1,5-2,5 м, без негативных последствий; 16-17 декабря на реках бассейнов Cяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирети подъемы уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими, без негативных последствий. На отдельных участках рек - разрушение ледового покрова, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с дополнительным подъемом уровней воды до 0,5 м.

С 15-17 декабря на мелководье Кременчугского, Днепродзержинского и Днепровского водохранилищ ожидается начало ледообразования в виде шугохода; на Киевском и Каневском водохранилищах будет происходить усиление ледовых явлений до образованию ледовых перемычек и установления ледостава.