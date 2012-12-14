В Украине запретили популярный препарат от изжоги

Государственная служба по лекарственным средствам временно запретила реализацию и применение лекарства «Ренни без сахара» с маркировкой компании Bayer Sante Familiale. Об этом говорится в распоряжении ведомства №28061-1.3/2.2/17-12 от 12 декабря, текстом которого располагает «Свободная пресса».

Согласно документу, вводится временный запрет на таблетки «Ренни без сахара» жевательные с мятным вкусом, в блистерах, серии L6R313. Это решение мотивировано установлением факта нахождения лекарства в незаконном обороте, на складах, которые не имели лицензии на осуществление оптовой торговли лекарствами и в связи с подозрением относительно фальсификации «Ренни» указанной серии. Фармацевтам, в случае выявления данного препарата, рекомендуют изъять его из оборота путем помещения на карантин.

Напомним, лекарственное средство «Ренни» применяют при гастрите, язвенной болезни желудка и изжоге.