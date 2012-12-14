Погода на завтра

Завтра ночью в восточных областях Украины ожидается небольшой снег, днем в западных областях - мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на Закарпатье сильный мокрый снег с дождем.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 30-35 м/с.

Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8°, на востоке до 10° мороза; на крайнем юге и западе ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

В Киеве и области в субботу - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 3-8° мороза. В Киеве ночью 9-11°, днем 4-6° мороза.