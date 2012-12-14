Янукович учредил стипендии для спортсменов-инвалидов
14:00, 14 декабря 2012Страна
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор Янукович 50 стипендий Президента для талантливых перспективных спортсменов-инвалидов Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как отмечается в документе, стипендии Президента Украины для выдающихся спортсменов и тренеров по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, назначенные в установленном порядке до вступления в силу этого указа, выплачиваются в течение срока и в размере, на который их назначили.
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