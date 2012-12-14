Планируя поездки, учитывайте погодные условия

Министерство инфраструктуры Украины призывает пассажиров учитывать сложность погодных условий при планировании поездок, говорится сообщении пресс-службы министерства.

В сообщении отмечается, что по состоянию на утро 14 декабря транспортники обеспечивают устойчивую работу отрасли в сложных погодных условиях.

«В частности, сейчас значительных нарушений в связи с плохой погодой в функционировании объектов дорожного комплекса и почтовой связи, железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта и подразделений Госспецтрансслужбы нет», - говорится в сообщении.

Также по информации пресс-службы, проезд автомобильного транспорта по дорогам общего пользования Украины, включая горные перевалы, полностью обеспечен: на дорогах этой ночью работало 889 единиц техники и 1476 рабочих.

В Мининфраструктуры напомнили, что сегодня в 00 часов 50 минут на Южной железной дороге на перегоне Гребенка-пост 143 км - на 141 км - произошел обрыв контактного провода, в связи с чем было задержано движение поезда Интерсити + № 150 сообщением Киев-Донецк.

Кроме того, как сообщает министерство, из-за непогоды по состоянию на 7 утра был отменен ряд автобусных рейсов: в Винницкой, Тернопольской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Закарпатской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Ровенской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях.

«В связи с сильными осадками за прошлые сутки были задержки авиарейсов в аэропорту «Донецк». После прекращения снегопада аэропорт осуществляет прием и отправку самолетов без ограничений. Остальные аэропорты страны работают в штатном режиме», - сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

