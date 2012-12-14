В Житомире от переохлаждения умер 41-летний мужчина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, тело мужчины обнаружили на улице вчера, 13 декабря, в одном из отдаленных микрорайонов города.

По предварительным данным медиков, причиной смерти стало общее переохлаждение.

Окончательную причину смерти определят судмедэксперты. Спасатели допускают, что мужчина мог упасть, поскользнуться, потерять сознание и долгое время пролежать на морозе.