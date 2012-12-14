В Украине остаются обесточенными 345 населенных пунктов

В трех областях Украины из-за непогоды остаются обесточенными 345 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 188 населенных пунктов, в Житомирской – 137, в Винницкой – 20.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, а также 36 единиц техники повышенной проходимости МЧС с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места.

Для обеспечения электроснабжением лечебных заведений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций.

На протяжении 13 декабря аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение населенных пунктов в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, которые были обесточены в последнее время в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололед).