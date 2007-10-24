«Грязные» уколы убивают более миллиона человек в год

Ежегодно в мире 1,3 миллиона человек умирают в результате того, что им сделали укол или взяли анализ с помощью «грязной» иглы. Шесть миллиардов инъекций в год осуществляются нестерилизованными иглами, что приводит к заражению гепатитом и ВИЧ/СПИДом.

Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения, сообщает центр новостей ООН.

Эта проблема обсуждается на трехдневной встрече ВОЗ в Женеве. Она начала свою работу сегодня. Для участия в ней прибыли представители правительств, промышленности, главы учреждений ООН и других международных организаций, а также эксперты. Они обсудят пути обеспечения глобальной безопасности инъекций. Среди прочего речь пойдет о том, что могут сделать правительства для обеспечения безопасности инъекций и как поощрить промышленность к снижению цен на современные менее опасные медицинские инструменты.

На сегодняшний день 40 процентов всех инъекций в мире приходится на развивающиеся страны и 70 процентов из них делаются без стерилизации используемых инструментов.

В результате укола «грязной» иглой каждый год два миллиона человек заражаются вирусным гепатитом типа C. Пять процентов всех новых случаев заражения ВИЧ/СПИДом тоже связано с повторным использованием иголок и шприцов.

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