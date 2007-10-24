Крым ограничит рекламу алкоголя и сигарет

Верховная Рада АРК на сегодняшнем пленарном заседании приняла решение о проведении мероприятий, направленных на ограничение коммерческой рекламы алкогольных напитков и табачных изделий в Крыму с целью предупреждения и уменьшения их негативного влияния на здоровье населения.

Согласно этому решению запрещена реклама алкогольных и табачных изделий на объектах, которые входят в состав имущества Автономной Республики Крым. В крымском правительстве будет создана рабочая группа по проведению мониторинга распространения такой рекламы на территории Крыма.

Также крымский парламент своим решением рекомендовал органам местного самоуправления полуострова запретить размещение рекламы алкогольных и табачных изделий на объектах коммунальной собственности, и разработать региональные стратегии рекламной политики, которые предусматривают, в частности, количественное ограничение коммерческой рекламы алкоголя и сигарет.

Принятие данного решения обусловлено широким распространением рекламы алкогольных напитков и табачных изделий с помощью внешней рекламы, которая имеет негативное влияние на формирование общественного сознания, и направлено на предупреждение и уменьшение употребления алкоголя и табака населению, на ограничение доступа к ним детей, на здравоохранение и снижения вреда, который причиняется в результате развития заболеваний, вызванных курением и употреблением алкоголя, крымчан. Кроме того, принятым решением определены приоритетные направления при разработке стратегических направлений региональной политики Крыма в сфере рекламы.