Пациентка умерла от неправильно наложенного гипса

17-летняя девушка умерла по ошибке врачей: ей неправильно наложили гипс. В это с трудом верится, однако, никто из медиков не согласится признать своей вины. "Все уже давно говорят, что если хочешь умирать, езжай в центральную районную больницу", – еле сдерживая слезы рассказала мать погибшей Лидия Николаевна. Свою несовершеннолетнюю дочь Ирину женщина похоронила в субботу.

"Этим летом Ирину неприятности просто преследовали, – поделилась старшая сестра Катя. – На школьном выпускном ее машина сбила, был сильный ушиб. В начале августа она подвернула ногу. И вот теперь на этой травмированной ноге вскочил фурункул. С ним она ходила в больницу, где ей ничего делать не стали. Когда Ирина возвращалась домой из больницы, она подвернула лодыжку. Через некоторое время нога распухла. Мы думали, что это из-за фурункула".

Нога давала знать о себе девушке до такой степени, что она не могла сдерживать слез и кричала о боли. Когда терпеть не было больше мочи, Ирине вызвали 14 октября скорую помощь. На тот момент нога очень сильно распухла.

"Сделали рентген, оказалось, что лодыжка сломана, – продолжила Лидия Николаевна – Я спрашивала у врачей, почему так сильно распухла нога – Ирина ее даже разогнуть не могла – так они ответили: "Она ведь ходит, постоянно тревожит больную ногу, вот опухоль и не проходит".

Когда Ирину привезли в больницу, то врачи сказали, что девушке необходима операция. Нужно было в сломанную лодыжку вставить штифт. Однако, в воскресенье хирурги отказались делать операцию и перенесли процедуру на понедельник. Девушку отпустили домой.

"Ей было тяжело дышать, кожа на ноге стала лопаться, покрылась волдырями, – рассказала о случившемся мать Ирины. – Во вторник вызвали "скорую". В приемном покое хирург накричал на нас. Сказал, что мы вскрыли гипс, и поэтому он с нами возиться не будет, а перелом так сильно болеть не может. Еще там ходил мужчина в кепке, без халата, и давал какие-то указания врачам. Зато пришел хирург-реаниматолог, только посмотрел на Ирину и сразу же распорядился отправить ее в реанимацию. Больше я дочь не видела".

Девушка скончалась на следующий день. Похоронили ее в родном поселке. "Если бы мы знали, что все так серьезно, то сделали бы все возможное, чтобы спасти ее. Просто мы слепо доверяли врачам, поверили им", – отметила сестра погибшей.

Причиной смерти Ирины оказался сепсис и закупорка легочной артерии. Это произошло из-за оторвавшегося тромба.

Сами медики предполагают, что девушка могла болеть СПИДом, так как у нее была очень слабая иммунная система. "Уже 12 лет практикую и с таким столкнулся впервые, – рассказал хирург Сергей Цепилов. – Я пока не могу точно сказать, что произошло. Это какое-то ужасное стечение обстоятельств. В реанимации мы сразу подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, пригласили врачей из медицины катастроф, консультировались с медиками токсикологического центра. Ей привезли искусственную почку. Но очаги сепсиса были и в легких, и в селезенке. Предположить, что у молодой девушки полное гнойное заражение многих органов мы никак не могли. Получается, что у нее иммунитета не было совсем. Возможен и такой вариант, что она болела СПИДом. Но результаты анализов пока не готовы".

utro.ua