В Украине остаются обесточенными 415 населенных пунктов

В Украине по состоянию на 7.00 в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь, мокрый снег и гололед), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 415 населенных пунктов в 9 областях.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 142 населенных пункта, в Житомирской – 191, в Винницкой – 49, в Черкасской – 12, в Хмельницкой – 6, в Одесской – 6, в Кировоградской – 4, в Черниговской – 3, в Николаевской – 2.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.