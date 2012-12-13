Богатырёва назначила нового руководителя "Охматдета"

Приказом от 12 декабря руководителем национальной больницы "Охматдет" назначен Владимир Поворознюк, а гендиректор больницы Юрий Гладуш освобожден от своей должности.

Как сообщает "Украинская правда. Жизнь", соответствующие приказы вчера перед коллективом "Охматдета" зачитал заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

Коллектив "Охматдета" отреагировал возгласами "Позор".

Как сообщил А.Толстанов, в четверг главный врач больницы В.Поворознюк на встрече с министром здравоохранения согласился на эту должность.

В среду В.Поворознюк заявлял, что откажется от должности, если Минздрав ему предложит, поскольку является главным хирургом и любит практическую работу. "Я не хочу быть руководителем "Охматдета". Сегодня (на встрече с главой Минздрава Р.Богатырёвой) вопрос был поставлен иначе. Кто-то должен руководить больницей, или я, или другой человек со стороны. Я выбрал вариант, что лучше я буду. Коллектив против такого решения и мне очень неприятно это, я хотел как лучше", – сказал В.Поворознюк в комментарии изданию.

Он объяснил, что если раньше руководителем учреждения был генеральный директор, то согласно новому уставу "Охматдета" - главный врач. "Теперь главный врач назначается на контрактной основе. А раньше просто назначался генеральный директор", - рассказал В.Поворознюк.

Он сказал, что Минздраве хотел рассматривать кандидатуру Ю.Гладуша, но если он добьется в суде признания решения о своем увольнении неправомерным, В.Поворознюк не будет держаться за свою должность.

Также он сообщил, что не знает, на сколько времени подписал контракт с Минздравом о занятии должности главного врача "Охматдета", потому что находится в состоянии шока.

Кроме того, на встрече с коллективом А.Толстанов заявил, что Ю.Гладушу будет предложена должность на территории больницы. "Если его это не устроит, министр просила передать, что следующим этапом ему будет предложена соответствующая должность в Министерстве здравоохранения", - сказал А.Толстанов.

Он также сообщил, что выговор Ю.Гладушу был объявлен еще 28 августа, но так и не смог ответить на вопрос, за что именно.

Кроме того, А.Толстанов назвал инсинуацией разговоры о реорганизации "Охматдета". "Едучи сюда, я знал, что этот вопрос будет. И говорил с Раисой Васильевной (Богатырёвой), и хочу вас заверить в том, что никаких вопросов не существует и не может существовать об объединении "Охматдета" с кем-то. Это – инсинуации. Во-вторых, о расформировании не может быть и речи. Государство вкладывает такие колоссальные средства в строительство нового корпуса, какое расформирование?" - сказал заместитель министра.

Он также опроверг информацию, что изменения в уставе могут привести к отчуждению земельных участков "Охматдета". Как объяснил А.Толстанов, владельцем больницы является государство, органом управления – Минздрав. "Государство владелец, и только по согласованию с государством может быть отчуждена или земельный участок, или здание", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло 5 декабря, когда он находился на больничном.

Как отметил он, в приказе было сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей. Кроме того, по новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

11 декабря А.Толстанов заявил, что Ю.Гладуш уволен на законных основаниях. По его словам, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, потому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.