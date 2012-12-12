Упавшие на железнодорожные пути деревья задержали поезда

Задержки поездов на территории Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) происходили из-за падения деревьев на пути на перегонах, задержек поездов в связи с заснеженностью станций и перегонов по ЮЗЖД не зафиксировано.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на главного инженера службы пути ЮЗЖД Дмитрия Копера.

«Сейчас поезда следуют по графику, однако бригады путейцев и энергетиков дежурят круглосуточно и при возникновении любой нестандартной ситуации, в частности связанной с падением деревьев, выезжают на место происшествия», - сообщил Д.Копер.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что по состоянию на 12 декабря более всего от снежных заносов пострадали ЮЗЖД и Львовская железная дорога (ЛЖД).

По состоянию на 12 декабря наибольшая толщина снежного покрова зафиксирована на станциях Коростень - 35 см, Жмеринка - 41 см, Козятин - 41 см, Ивано-Франковск - 25 см, Тернополь - 20 см, Львов - 20 см, Вапнярка - 30 см, Помошная - 10 см. В Киеве утром было 8 см снега.

Железные дороги увеличили количество задействованных на снегоочистительных работах снегоочистителей СДПМ практически вдвое — до 17 единиц и привлекли 28 снегоочистительных машин СМ-2, в частности 33 машины работали на ЮЗЖД, 9 - на ЛЖД и 3 - на Одесской железной дороге (ОЖД).

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины ежедневно задействуют в очистке путей и станций от снега около 4 тысяч железнодорожников.