ООН: Ватикан способствует распространению СПИДа

Скорость распространения вируса иммунодефицита человека в Латинской Америке может увеличиться из-за запрета Католической церкви на использование презервативов, заявил координатор программы ООН по ВИЧ/СПИД в Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике Альберто Стелла.

«В Латинской Америке использование презервативов не приветствуется церковью, но если бы люди регулярно пользовались данным видом контрацептивов, проблема в регионе была бы решена», - уверен Стелла.

«Тот факт, что молодые люди начинают жить активной половой жизнью в возрасте 15-19 лет, при этом не обладая достаточными знаниями, приводит к распространению вируса», - добавил он.

По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, около 1,7 млн людей, проживающих в регионе, заражены ВИЧ/СПИДом, и количество больных людей неуклонно растет. Так, в 2006 году было зарегистрировано около 410 тысяч случаев заражения ВИЧ/СПИД против 320 тысяч, заразившихся в 2004 году.

В Латинской Америке проживает свыше миллиарда католиков. Церковь запрещает им прибегать к любому виду контрацепции, и для того, чтобы избежать заражения СПИДом, призывает к умеренности в занятиях сексом.

Общее число ВИЧ-инфицированных на планете в настоящее время превышает 40 млн. человек, более 20 млн. уже умерли от СПИДа.

При этом, как отмечают ученые, в последние годы изменились ведущие пути передачи ВИЧ-инфекции. Если раньше почти половину инфицированных составляли наркоманы, то сейчас все больше людей заражаются половым путем, - их доля достигла примерно 60%. Также статистика свидетельствует о том, что женщины заражаются почти в полтора раза чаще, чем мужчины.

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