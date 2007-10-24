Еврокомиссия одобрила проект стратегии здравоохранения на 2008-2013 годы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 октября в Страсбурге.

Одобренная комиссией “Белая книга” под названием “Вместе к здоровью – Стратегический подход для ЕС, 2008-2013” представляет собой рамочную политику, которая отвечает новым вызовам в области здравоохранения.

Главными целями стратегии являются содействие хорошему здоровью в стареющей Европе, защита граждан от новых вызовов здоровью, поддержка динамичной системы здравоохранения и новых технологий.

Стратегия определяет 18 конкретных приоритетов в области здравоохранения, в частности, снижение неравенства в доступе к системе здравоохранения, обеспечение безопасной трансплантации органов для людей преклонных лет, инициативы по ускоренному использованию новых технологий.

Для имплементации стратегии Еврокомиссия предусматривает создание структурированного механизма сотрудничества между странами - членами Европейского Союза.