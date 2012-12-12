Погода на завтра: снег и похолодание

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях облачно, сильный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, метель; температура на протяжении суток от 4° мороза до 1° тепла.

На остальной территории облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью в западных и северных областях умеренный, днем в Крыму, большинстве южных и центральных областей - без осадков. Температура ночью 8-3° мороза, на западе - до 12° мороза, днем 5-0° мороза, на юге - до 2° тепла; в Крыму ночью - около 0°, днем - 1-6° тепла. На дорогах страны, кроме Крыма, гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-3° мороза, днем 5-0° мороза. По г. Киеву ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-4° мороза, днем – 3-1° мороза.